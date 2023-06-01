Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが、米名門レーベル「ＡｔｌａｎｔｉｃＲｅｃｏｒｄｓ」と契約したことが１７日、分かった。同日にメンバー３人がスポーツ報知などの取材に応じ、所属事務所「ＴＰＢＥ」の社長を務める滝沢秀明氏に感謝の思いを口にした。ＡｔｌａｎｔｉｃＲｅｃｏｒｄｓはブルーノ・マーズ、エド・シーランら世界レベルで活躍するトップアーティストが数多く在籍する大手レーベル。契約締結により楽曲のグローバルリリース