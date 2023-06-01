Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が１７日、東京・初台の新国立劇場で主演舞台「四畳半神話大系」（３１日まで、同所）の初日を迎えた。森見登美彦氏による人気小説が原作。さえない大学生のおかしくもほろ苦い青春ストーリーを、複数の世界を行き来しながら描く。伊野尾は当初膨大なセリフ量に「台本を閉じて引きこもりたい気持ちになった」と苦笑したが、共演するお笑いコンビ「しずる」の池田一真（４２）からマ