Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが、米名門レーベル「ＡｔｌａｎｔｉｃＲｅｃｏｒｄｓ」と契約したことが１７日、分かった。同日にメンバー３人がスポーツ報知などの取材に応じ、今後の活動などについて語った。夢の世界進出へ大きく前進した。所属事務所「ＴＯＢＥ」の滝沢秀明社長は、４月に応じた取材で「ファンの皆さんに大切なお知らせを打ち出せるだろうなというところまで来た」と一大発表が控えていることを示唆。今回、その内容が