7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台『四畳半神話大系』の公開ゲネプロ＆初日前会見が17日、東京・新国立劇場 中劇場で行われた。【写真】キュートなハートマークを見せる伊野尾慧や加藤史帆主人公の冴えない大学生「私」役を演じる伊野尾と共に物語を彩るキャストには、明石さん役に元日向坂46のメンバーとして活動し、現在は俳優として映像作品を中心に活躍している加藤史帆、小津役に劇団イキウメの