9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、19日から放送開始される『キリン 午後の紅茶』新CM「はじまりの午後」篇に出演する。今回は、目黒が人生初のイギリスを訪れ、壮大なスケールで撮影を繰り広げた。海外ならではのリラックスした目黒の新たな表情が垣間見えるメイキング映像もYouTubeで公開されている。【動画】”紅茶文化の聖地”イギリスを旅する目黒蓮新CMは“紅茶文化の聖地”イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言