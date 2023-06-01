元日向坂46でモデル、女優の加藤史帆（28）が17日、都内で舞台「四畳半神話大系」（同日から、東京・新国立劇場中劇場など）初日前会見に登壇した。さえない大学3年生の主人公・「私」（伊野尾慧）が、学生生活をやり直そうと複数の平行世界で奮闘する物語。加藤はヒロインの「明石さん」を演じる。同作のアニメ版を手がけたヨーロッパ企画の上田誠氏が、舞台版も脚本と演出を務める。黒髪ボブに爽やかなワンピースという「明石