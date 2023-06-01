◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権最終日（2026年5月17日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と4打差の11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は前半9ホールを4バーディー、3ボギーの34でプレーし、スコアを1つ伸ばして通算3アンダーで首位と3打差の11位でハーフターンした。飛ばし屋のゴタラプと同組でスタート。2番で3メートルにつけてバーディー先行。グリーン奥に外した3番でボギーを叩いたが