Hey！Say！JUMP伊野尾慧（35）が17日、都内で主演舞台「四畳半神話大系」（東京・新国立劇場中劇場など）初日前会見に登壇した。さえない大学3年生の主人公（伊野尾）が、学生生活をやり直そうと複数の平行世界で奮闘する物語。同作のアニメ版を手がけたヨーロッパ企画の上田誠氏が、舞台版も脚本と演出を務める。上田氏が「セリフ量が多すぎてどこかで怒られるんじゃないかと思った」と明かすほどに伊野尾のセリフ量は膨大。登