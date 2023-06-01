◇インターリーグホワイトソックス―カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、同じシカゴを本拠地とするカブスとの「ウインディー・シテイー・シリーズ」第3戦に「2番・一塁」で先発出場。0―3の初回1死の第1打席は、相手先発の右腕・レイの前に遊ゴロに倒れた。一方、「5番・右翼」で先発出場したカブス・鈴木誠也外野手（31）は初回に右前打を放ち、侍ジャパン