ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦を前に報道陣の取材に応じた。今季2勝目を目指す佐々木朗希が先発することについて、指揮官は「ロウキはかなり心を開くようになっています。自信も表れていると思いますし、配球や自分の球への安心感も出てきていると思います。今日は彼が何を見せてくれるのか楽しみです」と期待を寄せた。佐々木が見せた変化に「彼にはメジャーリーグ