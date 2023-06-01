[5.17 ラ・リーガ第37節](カンプ・ノウ)※28:15開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデDF 24 エリック・ガルシアMF 6 ガビMF 8 ペドリMF 22 マルク・ベルナルFW 9 ロベルト・レバンドフスキFW 11 ラフィーニャFW 16 フェルミン・ロペス控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF 3 アレックス・バル