「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」が、イラストレーター・ナガノによる「ちいかわ」とのコラボレーションコレクションを5月22日に発売する。マンハッタンポーテージの全店と公式オンラインストア、一部取り扱い店に加え、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、プレミアムバンダイで販売する。【画像をもっと見る】コラボコレクションでは、同ブランドの定番モデルをベースに作品の世界観を表現。人気キャラクタ