17日午後、愛知県豊橋市の住宅で妻の頭をハンマーのようなもので殴り殺害しようとしたとして、67歳の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、豊橋市二川町の無職、水野春彦容疑者（67）です。 警察によりますと、水野容疑者は17日午後1時半ごろ、自宅で妻（69）の頭を背後から突然ハンマーのようなもので複数回殴り、殺害しようとした疑いが持たれています。 夫婦は2人で暮らし