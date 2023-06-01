◆米大リーグタイガース―ブルージェイズ（１７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１７日（日本時間１８日）の敵地のタイガース戦では、ベンチスタートとなった。４月１１日（同１２日）のツインズ戦に次いで今季２度目のスタメン外れで、前回はチームが４―７で敗戦、最後まで出番がなく欠場していた。岡本は５月に入って１日のツインズ戦で自身初の１試合２本塁打を放