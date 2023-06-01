【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、イランとの戦闘終結に向けた交渉を巡り、イランが早急に動かなければ「何も残らないだろう」と交流サイト（SNS）に投稿した。再攻撃を示唆して譲歩を迫る狙いとみられる。