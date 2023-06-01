セリエA 25/26の第37節 アタランタとボローニャの試合が、5月18日01:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）らが先発