◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）の次回登板が２０日（日本時間２１日）に決まった。１７日（日本時間１８日）、球団が発表した。ロバーツ監督は試合前の会見で「（翌日の休養日は）かなり大きいと思う。表情や雰囲気も良いし、幸せそう。（打者としても）出ると思う」と話した。この日は敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ