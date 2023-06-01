BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ヤニク シナー] 2 - 0 [キャスパー ルード] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第13日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス決勝で、第1シードのヤニク シナーと第23シードのキャスパー ルードが対戦し