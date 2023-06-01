17日、三重県亀山市の鈴鹿川に子どもと遊びに来ていた男性が、川に溺れて死亡しました。 警察によりますと17日午後0時半ごろ、亀山市関町新所の鈴鹿川で通行人から「川に男性が沈んでいる」と119番通報がありました。 駆けつけた救急隊により川から救出され、意識不明の状態で鈴鹿市内の病院に搬送されましたが、午後4時すぎに死亡が確認されました。 亡くなったのは亀山市に住むブラジル国籍のバストス・デ・オ