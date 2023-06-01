キューバがドローンによるアメリカ軍基地などへの攻撃計画を協議しているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権によるキューバへの軍事攻撃の要因にもなり得るとしています。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は17日、キューバが300機以上の軍事用ドローンを使用して、国内にあるアメリカ軍のグアンタナモ基地や対岸のアメリカ本土・フロリダ州を攻撃する計画の協議を始めたと報じました。入手した機密情報で明らか