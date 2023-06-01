2,ブンデスリーガ（ドイツ2部）の最終節（第34節）の9試合が17日に一斉開催された。第33節終了時点では1位のシャルケが優勝を決めていたなか、この最終節では残り1枠の自動昇格、ブンデスリーガ16位のヴォルフスブルクとの対戦が決定している入れ替え戦出場枠の争いに注目が集まった。前節終了時点では2位エルフェアスベルク（得失点＋22）と3位ハノーファー（得失点＋16）、4位パーダーボルン（得失点＋12）が勝ち点59で並
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