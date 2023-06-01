プレミアリーグ第37節が17日に行われ、リーズとブライトンが対戦した。昇格初年度のリーズはここまで勝ち点「44」を積み上げ、すでにプレミアリーグ残留が確定。FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバーに招集された田中碧は今シーズンここまで公式戦31試合出場4ゴールという成績を残しており、直近のリーグ戦5試合連続でスタメンに名を連ねている。一方、ヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の7位につけ、数字上はチャンピオン