【モデルプレス＝2026/05/18】櫻坂46の冠番組番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京／毎週日曜深夜0時50分〜）が、5月17日深夜に放送。15th Single「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？」（6月11日リリース）より「Lonesome rabbit」のフォーメーションが発表され、森田ひかるがセンターを務めることがわかった。【写真】櫻坂46新シングル、配信ジャケット写真◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに本作は、坂道グ