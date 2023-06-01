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【プレミアリーグ第37節】(Elland Road)リーズ 1-0(前半0-0)ブライトン<得点者>[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(90分+6)<警告>[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(90分+7)観衆:36,880人└CL可能性残るブライトン、90+6分ミスからの失点で痛恨敗戦…田中碧スタメンのリーズ、劇的勝利もドイツ代表MFが負傷交代