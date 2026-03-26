[5.17 プレミアリーグ第37節 リーズ 1-0 ブライトン]プレミアリーグは17日、各地で第37節を開催した。欧州カップ戦出場権を争う7位・ブライトンは、MF田中碧が先発出場したリーズと対戦して0-1で敗戦。アストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ(EL)で優勝してリーグ戦5位フィニッシュの場合に限られる条件のもと、6位でのUEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性は残っているが痛い敗戦になった。なお、負傷離脱のMF三笘薫はメンバー