プレミアリーグ 25/26の第37節 ブレントフォードとクリスタルパレスの試合が、5月17日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ
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