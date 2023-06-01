プレミアリーグ 25/26の第37節 ブレントフォードとクリスタルパレスの試合が、5月17日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ