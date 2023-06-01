プレミアリーグ 25/26の第37節 エバートンとサンダーランドの試合が、5月17日23:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、エ