プレミアリーグ 25/26の第37節 リーズとブライトンの試合が、5月17日23:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズは田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、マキシム・デクーパー（DF）、ジャック・ヒンシュ