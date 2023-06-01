ストラスブール国際 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：フランス ストラスブール コート：クレー（赤土） 結果：[ルオリア ジャンジャン] 0 - 2 [レイラ フェルナンデス] 試合の詳細データはこちら≫ ストラスブール国際第1日がフランス ストラスブールで行われ、女子シングルス1回戦で、ルオリア ジャンジャンと第7シードのレイラ フェルナンデスが対