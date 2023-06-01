◇ナ・リーグロッキーズ4―2ダイヤモンドバックス（2026年5月16日デンバー）英語では「Thirdtime’sacharm」。ロッキーズ・菅野は2度足踏みした後の「三度目の正直」で節目の数字に到達した。キャリア14年目で史上10人目の日米通算150勝。「素直にうれしい。自分一人の力ではここまで到達できなかった。こっちで戦えて毎日充実している。積み重ねられるよう頑張っていきたい」と感慨に浸った。苦しみながらの白星