◇インターリーグドジャース15―2エンゼルス（2026年5月16日アナハイム）フィギュアスケート女子の世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を達成した島田麻央（17＝木下グループ）が始球式を行った。マイケル・ジャクソンの大ファンで、伝記映画「Michael/マイケル」の日本公開日である6月12日に合わせて背番号「612」のユニホーム姿で登場。マウンド手前で回転ジャンプを披露し、ノーバウンド投球で大きな拍手を浴びた。