◇インターリーグホワイトソックス8―3カブス（2026年5月16日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は16日（日本時間17日）、カブス戦で2打席連発の固め打ちを見せた。3回の7試合ぶりとなる16号ソロに続き、5回に17号2ランをいずれも中越えへ運んだ。松井秀喜（ヤンキース）のメジャー1年目の16本をまだ45試合の時点でクリア。今季16本のヤンキース・ジャッジも一気に抜いて、ア・リーグ単独トップに返り咲いた