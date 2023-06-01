◆英プレミアリーグ▽第３７節（１７日）北中米Ｗ杯（６月１１日）に臨む日本代表に選出されたリーズのＭＦ田中碧は、ホームのブライトン戦に先発出場。一時はベンチを温める日々が続いたシーズンだったが、この日で６試合連続の先発となり、主力に返り咲き。見せ場は限られたものの、０―０の後半１５分までプレーした。チームは１―０で勝利した。クリスタルパレスのＭＦ鎌田大地は、ブレントフォード戦でボランチで先発。好
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