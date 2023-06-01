現在も、延焼中です。記者「火の勢いは収まることがなく、ところどころで火柱が上がっています」きのう午後、広島県福山市で山火事が発生。消防車46台とヘリコプター2機で消火にあたりましたが、少なくとも15ヘクタールが焼け鎮火のめどは立っていません。けが人の情報は入っていません。警察によりますと、廃材を燃やしていたところ枯れ草に燃え移り、山林に広がったとみられています。