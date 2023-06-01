アイドルグループ・櫻坂46が、6月11日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の収録曲「Lonesome rabbit」のフォーメーションが、17日深夜放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』で発表された。センターは、二期生の森田ひかるがセンターを務める。【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46森田は、11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来の表題曲センターとなる。番組内