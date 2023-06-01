◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）阪神・梅野が、守っては才木を好リードして7回1失点の好投を支え、打っても出場2試合連続マルチ安打と気を吐いた。ただ、チームが敗れたとあって、「1点取られても、ダブルプレーとか粘り強く投げてくれた。チームが負けてしまったこと、（才木）浩人に負けが付いたことは、本当に悔しい」と悔しがった。その上で「また次、勝てるようにやっていきたい」と前を向いた。