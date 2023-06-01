◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼守るべきものきっちり、タイガースの形（投手中心の守りの野球）を続けていくことですね。とにかくね。▼うまくいかない時期はある（ストレスを感じるのは）皆さん一緒じゃないですか。どこのチームの監督さん、コーチ、選手もそうだしね。ペナントレースですから。