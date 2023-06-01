◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）阪神・高寺が巧みな“曲芸打ち”で2試合連続安打をマークした。3回2死一塁、カウント2―2から相手先発・岡本が投じた内角低めのツーシームに、足をそろえてテニスのバックハンドのようなスイングで対応。右前へ運び、一、三塁へと好機を拡大した。「チャンスで打てるように、しっかりやります」。3日巨人戦以降12試合で1番に入り、16日は今季初の3安打猛打賞など、近本