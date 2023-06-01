◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）阪神・中野は走守に惑わされた一日となった。4回1死二、三塁の守備では坂倉の二ゴロを前進守備で処理したが、三塁走者・菊池の本塁に突入するかのような巧みな走塁に引っかかって本塁に送球。1死満塁とされる野選となり、「（菊池の走塁がうまかった）としか言いようがないです」と振り返った。8回の攻撃では一塁走者だった1死一塁で、佐藤輝が放った遊撃後方への飛球に