◇ファーム・リーグ阪神5―5広島（2026年5月17日米子）阪神・立石がファーム・リーグの広島戦（米子）に「4番・左翼」でスタメン出場し2号2ランを放った。2点劣勢の8回1死一塁、左腕・アリアの直球を仕留めて逆方向の右翼スタンドに3月19日以来となる放物線を描いた。ドラ1ルーキーは、1月に右脚肉離れ、3月下旬には左手首の関節炎、4月中旬にも右太もも裏の筋損傷を発症し、計3度離脱。12日の日本海・石川戦で25日ぶり