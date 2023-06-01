暑さに慣れていないと熱中症になりやすいため、厚労省は5月から「暑熱順化」を始めることをすすめています。【真相報道バンキシャ！】■暑熱順化 ポイントは汗をかくこと体が暑さに慣れると、早く汗が出るようになり、体温の上昇を食い止めることができます。ポイントは、今のうちに「無理のない範囲で」汗をかくこと。屋外・室内・浴室でできる暑熱順化の例を見ていきます。■屋外・室内・浴室でみる具体例【屋外】まずは屋外です