ロシアの首都モスクワ郊外などで大規模なドローン攻撃があり、少なくとも4人が死亡しました。ロシアメディアは、ウクライナによる今年最大規模のドローン攻撃だと報じています。モスクワ州の知事は17日、モスクワ郊外で大規模なドローン攻撃があり、これまでに3人が死亡したと明らかにしました。ロイター通信などによると、西部ベルゴロド州でも1人が死亡したということです。また、モスクワにあるインド大使館はドローン攻撃によ