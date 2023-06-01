プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコの濃厚クリームパスタ」 「新ゴボウと三つ葉のサラダ」 「冷やしトマト」 の全3品。 カフェで食べるような濃厚なクリームパスタです。さっぱりとしたサラダでバランスよく。【主食】タケノコの濃厚クリームパスタ 生クリームと粉チーズで、コクのあるリッチなパスタにしました。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：724Kcal レシピ