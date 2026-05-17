パリ・サンジェルマンは今月末にアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝を戦うが、それを前に少し変わった『場外乱闘』があった。『Championnat』によると、ロシアのポルノ女優メアリー・ロックがパリの守護神であるロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフにSNSで情熱的な夜を提案したというのだ。何でもサフォノフがCL決勝で相手のシュートをセーブし、チームを勝利に導けば情熱的な夜をプレゼントするというものだ。ただ、サフォノ