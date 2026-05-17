メ～テレ（名古屋テレビ） 17日朝、名古屋市守山区で軽自動車が自衛隊のシャトルバスに衝突して走り去ったあと、車2台と衝突しました。警察は逆走も視野に捜査を進めています。 警察によりますと、午前8時40分ごろ守山区西島町の交差点で、軽自動車が自衛隊の守山駐屯地に向かうシャトルバスと衝突し走り去りました。 その直後に、約900メートル離れた交差点で、対向車線に停まっていた軽ワゴン車と乗用車