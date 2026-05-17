メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックのメダリスト村瀬心椛選手や堀島行真選手らが岐阜県から表彰されました。 表彰されたのは、ミラノ・コルティナオリンピックとパラリンピックで、スキー・スノーボード競技に参加した岐阜県出身の選手です。 スノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した岐阜市出身の村瀬心椛選