メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の守山駐屯地で陸上自衛隊第10師団の創立64周年を記念した行事が開かれ、訓練が公開されました。 記念行事は、自衛隊の活動について理解を深めてもらおうと毎年開かれていて、今年は約9000人が訪れました。 公開された訓練は、陣地を占領した敵を攻撃し、取り戻すことを想定して行われました。 「銃の音が大きくてはじめはびっくりしたけど、遠くまで届くからすごかった」「