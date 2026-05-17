フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、2025-26シーズンのエールディビジ得点王に輝いた。31試合25ゴールを記録し、2位のミカ・ゴドツ(アヤックス)に8ゴール差をつけて戴冠。日本人として初の快挙となった。また、日本人FWが欧州主要1部リーグで得点王を獲得するのも史上初。オランダではこれまで、小野伸二氏ら数々の日本人選手が活躍してきたが、“得点王”の座には届かなかった。2023年夏にセルクル・ブルージ