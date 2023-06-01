¥»¥ê¥¨AÂè37Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê21²óÌÜ¤Î¥»¥ê¥¨AÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢·è¾¡¤Ç¤â¥é¥Ä¥£¥ª¤ò²¼¤·¡¢¹ñÆâ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»¥ê¥¨B¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë9»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£»î¹ç¤Ï²¦¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢42Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·