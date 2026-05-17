カレーライスの健康効果と食べる際の注意点はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医がカレーライスの健康効果と注意点について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カレー」を食べると得られる”効果”とは？太らないコツも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：曽田 久美子（管理栄養士） 病院、老健で栄養士として給食管